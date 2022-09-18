Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов)

Два бразильских легионера «Зенита» получают российское гражданство.
Полузащитники Малком и Клаудиньо начали процесс получения российских паспортов, утверждает инсайдер Иван Карпов.
Цель этой процедуры в том, чтобы футболисты смогли меньше тратить на налоги в России. Также благодаря этому «Зенит» надеется выгодно показать себя перед другими латиноамериканскими игроками.
Ни 25-летний Малком, ни его ровесник Клаудиньо не играли за основную сборную Бразилии. В то же время оба выступали за олимпийскую команду страны и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020.