Пеп Гвардиола: «Ман Сити» купил Грилиша не для голов и ассистов. Он замечательный парень, я более чем доволен его вкладом»

заявил, что полностью доволен подписанием .

Летом прошлого года приобрел полузащитника у за рекордные 100 млн фунтов.

«Мы купили его не для голов и ассистов, причины были другие. Он замечательный парень и первый, кто готов помочь команде, когда не может выйти на поле.

Я доволен его поведением и всем остальным. Я хочу, чтобы он забивал и отдавал передачи, и сам он этого тоже хочет.

Но не все упирается только в это, здесь важны его вклад в работу команды без мяча и то, что он дает остальным. Он многое умеет.

Он здорово начал, но из-за проблем с голеностопом был вынужден притормозить. Нам повезло, что ситуация сложилась еще не так плохо.

Я более чем доволен тем, что он делает. Его возвращение к форме старта сезона – лишь вопрос времени», – сказал главный тренер «Сити».