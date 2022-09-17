Чемпионат Германии. «Бавария» уступила «Аугсбургу», «Гладбах» разгромил «Лейпциг», «Дортмунд» обыграл «Шальке»

7-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Герта» – «Майнц» (1:1).
В субботу «Байер» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), «Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0), «Бавария» проиграла «Аугсбургу» на выезде (0:1), «РБ Лейпциг» разгромно проиграла «Боруссии» Менхенгладбах (0:3).
В воскресенье «Унион» сыграет с «Вольфсбургом», а завершится тур матчем «Хоффенхайм» – «Фрайбург».
7-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 84), Фримпонг (Гложек, 69), Демирбай (Арангис, 61), Андрих, Хадсон-Одои (Азмун, 84), Шик, Диаби.
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Вердер –
Павленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 69), Гросс (Берк, 69), Шмид, Груев (Рапп, 79), Фюллькруг, Дукш (Штарк, 90).
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 79 Мукоко.
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Боруссия Д –
Майер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).
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Шальке –
Шволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).
- Предупреждения:
- ван дер Берг (20), Теродде (39), Модест (45), Адейеми (83), Джан (85).
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 6 Роде, 0:2 – 55 Камада, 1:2 – 79 Тиагу Томаш, 1:3 – 88 Якич.
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Штутгарт –
Мюллер, Антон (Кастанарас, 86), Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Тиагу Томаш, 65), Каразор (Эглофф, 59), Эндо, Ахамада (Мийо, 65), Гирасси, Мвумпа.
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Хасебе, Ндика (Смолчич, 83), Тута, Якич, Гетце (Чендлер, 75), Роде (Эбимбе, 68), Соу, Камада, Коло-Муани (Борре, 68), Кнауфф.
- Предупреждения:
- Каразор (30), Мавропанос (52).
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 59 Бериша.
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Аугсбург –
Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго (Варгас, 75), Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67), Бериша (Петков, 90).
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Бавария –
Нойер, Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Мане (Шупо-Мотинг, 78), Сане, Мусиала (Станишич, 78).
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 1:0 – 10 Хофманн, 2:0 – 35 Хофманн, 3:0 – 53 Бенсебайни.
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Боруссия М –
Зоммер, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 82; Херрманн, 86), Крамер, Хофманн (Лайнер, 90), Вайгль (Янчке, 90), Коне, Тюрам (Нгуму, 90).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хенрихс (Новоа, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Вернер, 46), Айдара (Шлагер, 46), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 67), Нкунку.
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 18 сентября, 20.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.30, «Мева Арена»
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Майнц –
Центнер, Белль (Баркок, 79), Видмер, Ляйтш, Аарон Мартин (Каси, 55), Фернандеш (да Кошта, 59), Кор, Фюльжени (Мустафа, 46; Ингвартсен, 79), Ли Чжэ Сон, Баррейро, Онисиво.
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Герта –
Кристенсен, Кенни, Кемпф (Дардаи, 46), Уремович, Платтенхардт (Миттельштедт, 55), Боэтиюс (Рихтер, 73), Шуньич, Тузар, Лукебакио (Дарида, 72), Канга, Эджуке (Пекарик, 83).
- Предупреждения:
- Кор (40), Платтенхардт (48), Лукебакио (58), Дардаи (64), Боэтиюс (65), Мустафа (67), Онисиво (74), Кристенсен (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.