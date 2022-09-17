Чемпионат Германии. «Бавария» уступила «Аугсбургу», «Гладбах» разгромил «Лейпциг», «Дортмунд» обыграл «Шальке»

7-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем – «Майнц» (1:1).

В субботу сыграл вничью с (1:1), «Боруссия» обыграла (1:0), проиграла «Аугсбургу» на выезде (0:1), разгромно проиграла «Боруссии» (0:3).

В воскресенье «Унион» сыграет с «Вольфсбургом», а завершится тур матчем – .

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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