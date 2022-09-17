Чемпионат Германии. «Бавария» уступила «Аугсбургу», «Гладбах» разгромил «Лейпциг», «Дортмунд» обыграл «Шальке»

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7-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Герта» – «Майнц» (1:1). 

В субботу «Байер» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), «Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0), «Бавария» проиграла «Аугсбургу» на выезде (0:1), «РБ Лейпциг» разгромно проиграла «Боруссии» Менхенгладбах (0:3). 

В воскресенье «Унион» сыграет с «Вольфсбургом», а завершится тур матчем «Хоффенхайм»«Фрайбург»

Чемпионат Германии

7-й тур

Байер – Вердер 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57 Демирбай, 1:1 – 82 Велькович.
БайерГрадецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 84), Фримпонг (Гложек, 69), Демирбай (Арангис, 61), Андрих, Хадсон-Одои (Азмун, 84), Шик, Диаби.
ВердерПавленка, Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер, Юнг (Бьюкенен, 69), Гросс (Берк, 69), Шмид, Груев (Рапп, 79), Фюллькруг, Дукш (Штарк, 90).
Предупреждения:
Демирбай (24), Шмид (26), Пипер (88), Та (90), Вайзер (90).

 

Боруссия Д – Шальке 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 79 Мукоко.
Боруссия ДМайер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).
ШалькеШволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).
Предупреждения:
ван дер Берг (20), Теродде (39), Модест (45), Адейеми (83), Джан (85).

 

Штутгарт – Айнтрахт Ф 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Роде, 0:2 – 55 Камада, 1:2 – 79 Тиагу Томаш, 1:3 – 88 Якич.
ШтутгартМюллер, Антон (Кастанарас, 86), Мавропанос, Ито, Соса, Фюрих (Тиагу Томаш, 65), Каразор (Эглофф, 59), Эндо, Ахамада (Мийо, 65), Гирасси, Мвумпа.
Айнтрахт ФТрапп, Хасебе, Ндика (Смолчич, 83), Тута, Якич, Гетце (Чендлер, 75), Роде (Эбимбе, 68), Соу, Камада, Коло-Муани (Борре, 68), Кнауфф.
Предупреждения:
Каразор (30), Мавропанос (52).

 

Аугсбург – Бавария 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
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Гол:
1:0 – 59 Бериша.
АугсбургГикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго (Варгас, 75), Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67), Бериша (Петков, 90).
БаварияНойер, Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Мане (Шупо-Мотинг, 78), Сане, Мусиала (Станишич, 78).
Предупреждения:
Бериша (31), Мане (38), Хан (45), Гауэлеу (58).

 

Боруссия М – РБ Лейпциг 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
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Голы:
1:0 – 10 Хофманн, 2:0 – 35 Хофманн, 3:0 – 53 Бенсебайни.
Боруссия МЗоммер, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 82; Херрманн, 86), Крамер, Хофманн (Лайнер, 90), Вайгль (Янчке, 90), Коне, Тюрам (Нгуму, 90).
РБ ЛейпцигГулачи, Хенрихс (Новоа, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Вернер, 46), Айдара (Шлагер, 46), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 67), Нкунку.
Предупреждения:
Кампль (25), Вайгль (52), Хенрихс (66), Штиндль (66).

 

Унион – Вольфсбург
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Бохум – Кельн
Дата проведения
18 сентября, 18.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Фрайбург
Дата проведения
18 сентября, 20.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Герта 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
16 сентября, 21.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Тузар, 1:1 – 90 Каси.
МайнцЦентнер, Белль (Баркок, 79), Видмер, Ляйтш, Аарон Мартин (Каси, 55), Фернандеш (да Кошта, 59), Кор, Фюльжени (Мустафа, 46; Ингвартсен, 79), Ли Чжэ Сон, Баррейро, Онисиво.
ГертаКристенсен, Кенни, Кемпф (Дардаи, 46), Уремович, Платтенхардт (Миттельштедт, 55), Боэтиюс (Рихтер, 73), Шуньич, Тузар, Лукебакио (Дарида, 72), Канга, Эджуке (Пекарик, 83).
Предупреждения:
Кор (40), Платтенхардт (48), Лукебакио (58), Дардаи (64), Боэтиюс (65), Мустафа (67), Онисиво (74), Кристенсен (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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