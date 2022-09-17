Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Вулвс», «Тоттенхэм» забил 6 голов «Лестеру», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом»

«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (2:3) в 8-м туре АПЛ.
В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (3:0), «Тоттенхэм» разнес «Лестер» (6:2).
В воскресенье «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в гостях, «Вест Хэм» – с «Эвертоном».
Игры «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», которые тоже должны были состояться в воскресенье, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с похоронами Елизаветы II.
О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Он связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.
8-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету (Кэмпбелл, 86).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.
- Предупреждения:
- Родри (13), Матеуш Нунеш (65), Рубен Невеш (65).
- Удаление:
- Коллинз (33).
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 72), Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 71), Альмирон (Вуд, 89), Жоэлинтон, Исак.
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Борнмут –
Нето, Смит, Сенеси, Мифем, Земура, Лерма, Кристи (Стэйси, 87), Кук, Биллинг (Стивенс, 90), Тавернье (Энтони, 80), Соланке (Мур, 90).
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 6, пенальти Тилеманс, 1:1 – 8 Кейн, 2:1 – 21 Дайер, 2:2 – 41 Мэддисон, 3:2 – 47 Бентанкур, 4:2 – 73 Сон Хын Мин, 5:2 – 84 Сон Хын Мин, 6:2 – 86 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59), Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).
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Лестер –
Уорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).
- Дата проведения
- 18 сентября, 14.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.15, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Сити Граунд»
- Голы:
- 1:0 – 11 Авонийи, 1:1 – 54 Адарабиойо, 1:2 – 57 Пальинья, 1:3 – 60 Рид, 2:3 – 77 О`Брайен.
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Ноттингем Форест –
Хендерсон, Уильямс (Деннис, 88), Кук (Лингард, 63), Боли (Уоррелл, 63), Маккенна, Лоди, Фройлер (О`Брайен, 70), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи (Серридж, 70), Джонсон.
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Фулхэм –
Лено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Рим, Рид, Перейра (Кэрни, 83), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 69), Декордова-Рид (Кебано, 90), Митрович (Винисиус, 90).
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Вилла Парк»
- Гол:
- 1:0 – 41 Рэмзи.
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Астон Вилла –
Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Динь, Коутиньо (Ингз, 84), Макгинн, Камара (Дуглас Луис, 44), Рэмзи (Дендонкер, 67), Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 67).
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Саутгемптон –
Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Лариос, 46), Эльюнусси (Эдози, 79), Уорд-Проуз, Диалло (Арибо, 46), Дженепо, Армстронг (Армстронг, 71), Адамс (Мара, 71).
- Предупреждения:
- Коутиньо (45), Рэмзи (58), Уорд-Проуз (82), Янг (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.