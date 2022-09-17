Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Вулвс», «Тоттенхэм» забил 6 голов «Лестеру», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом»

проиграл (2:3) в 8-м туре АПЛ.

В субботу разгромил (3:0), разнес (6:2).

В воскресенье сыграет с в гостях, – с .

Игры «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», которые тоже должны были состояться в воскресенье, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с похоронами Елизаветы II.

О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Он связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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