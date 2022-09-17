Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Вулвс», «Тоттенхэм» забил 6 голов «Лестеру», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом»

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«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (2:3) в 8-м туре АПЛ.

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (3:0), «Тоттенхэм» разнес «Лестер» (6:2). 

В воскресенье «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в гостях, «Вест Хэм» – с «Эвертоном»

Игры «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс», которые тоже должны были состояться в воскресенье, перенесены в связи с мероприятиями, связанными с похоронами Елизаветы II.

О переносе матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» стало известно еще на прошлой неделе. Он связан с запланированной забастовкой рабочих железной дороги.

Чемпионат Англии

8-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
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Голы:
0:1 – Грилиш, 0:2 – 16 Холанд, 0:3 – 69 Фоден.
ВулверхэмптонЖозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету (Кэмпбелл, 86).
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.
Предупреждения:
Родри (13), Матеуш Нунеш (65), Рубен Невеш (65).
Удаление:
Коллинз (33).

 

Ньюкасл – Борнмут 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Голы:
0:1 – 62 Биллинг, 1:1 – 67, пенальти Исак.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 72), Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 71), Альмирон (Вуд, 89), Жоэлинтон, Исак.
БорнмутНето, Смит, Сенеси, Мифем, Земура, Лерма, Кристи (Стэйси, 87), Кук, Биллинг (Стивенс, 90), Тавернье (Энтони, 80), Соланке (Мур, 90).
Предупреждения:
Кристи (34), Тавернье (45), Жоэлинтон (69), Берн (90).

 

Тоттенхэм – Лестер 6:2 (2:2, 4:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Голы:
0:1 – 6, пенальти Тилеманс, 1:1 – Кейн, 2:1 – 21 Дайер, 2:2 – 41 Мэддисон, 3:2 – 47 Бентанкур, 4:2 – 73 Сон Хын Мин, 5:2 – 84 Сон Хын Мин, 6:2 – 86 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Дайер, Лангле, Санчес (Ромеро, 59), Перишич (Эмерсон, 55), Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 70), Кейн, Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59).
ЛестерУорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85), Тилеманс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 74), Дака (Варди, 74).
Предупреждения:
Ндиди (49), Дака (60), Перишич (73).

 

Брентфорд – Арсенал
Дата проведения
18 сентября, 14.00, «Брентфорд Комьюнити»
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Эвертон – Вест Хэм
Дата проведения
18 сентября, 16.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Фулхэм 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Авонийи, 1:1 – 54 Адарабиойо, 1:2 – 57 Пальинья, 1:3 – 60 Рид, 2:3 – 77 О`Брайен.
Ноттингем ФорестХендерсон, Уильямс (Деннис, 88), Кук (Лингард, 63), Боли (Уоррелл, 63), Маккенна, Лоди, Фройлер (О`Брайен, 70), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи (Серридж, 70), Джонсон.
ФулхэмЛено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Рим, Рид, Перейра (Кэрни, 83), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 69), Декордова-Рид (Кебано, 90), Митрович (Винисиус, 90).
Предупреждения:
Кук (27), Боли (34), Диоп (40), Пальинья (58), Тете (63), Перейра (78).

 

Астон Вилла – Саутгемптон 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Вилла Парк»
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Гол:
1:0 – 41 Рэмзи.
Астон ВиллаМартинес, Янг, Мингз, Конса, Динь, Коутиньо (Ингз, 84), Макгинн, Камара (Дуглас Луис, 44), Рэмзи (Дендонкер, 67), Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 67).
СаутгемптонБазуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Лариос, 46), Эльюнусси (Эдози, 79), Уорд-Проуз, Диалло (Арибо, 46), Дженепо, Армстронг (Армстронг, 71), Адамс (Мара, 71).
Предупреждения:
Коутиньо (45), Рэмзи (58), Уорд-Проуз (82), Янг (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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