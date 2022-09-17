FIFPro обратилась в ФИФА насчет договоров между клубами, которые могут ограничивать игровое время футболистов ввиду финансовых аспектов

обратилась в ФИФА насчет контрактов, ограничивающих игровое время футболистов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сделала письменный запрос в Международную федерацию футбола по поводу законности договоров между клубами (наподобие аренды в «Атлетико»), из-за которых игрокам приходится реже выходить на поле ввиду финансовых аспектов.

FIFPro просит пересмотреть соотвествующую статью в регламенте, чтобы права футболистов на труд не ущемлялись по экономическим причинам.

При этом источник в FIFPro утверждает, что в запросе не был указан кейс Гризманна, поскольку данная ситуация носит глобальный характер.

Во вторник главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выпустил форварда после 60-й минуты в матче Лиги чемпионов с «Байером» (0:2) в 7-й игре подряд.

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«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?