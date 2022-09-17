Часть игроков «Зенита» в нарушение регламента РПЛ не прошла через микст-зону после матча с «Динамо». Делегат отразил это в протоколе

Футболисты «Зенита» нарушили регламент Мир .

После матча с (2:0) не все футболисты прошли через микст-зону.

«Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания матча. Зона прохода игроков должна быть огорожена барьерами, которые не мешают проведению съемки и интервью», – говорится в статье 7.13 регламента РПЛ.

В микст-зону вышли несколько игроков «Зенита», остальные, вероятно, последовали в автобус. До пресс-атташе Антона Макаренко довели просьбы об интервью футболистов, но те уже были в автобусе. Делегата матча в зоне видимости не оказалось.

Позже инсайдер Иван Карпов сообщил, что делегат матча «Динамо» – «Зенит» отразил в протоколе факт нарушения регламента игроками петербуржцев.