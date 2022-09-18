Брата Погба взяли под стражу до суда. Ему предъявили обвинения в вымогательстве у Поля и преступном сговоре

Брат Поля Погба взят под стражу до заседания суда.
Матиа Погба, старшему брату полузащитника «Ювентуса», также предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре, сообщает RMC Sport. Адвокат Матиа сообщил, что обжалует это решение.
Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения, всех их взяли под стражу на время судебного разбирательства.
Ранее футболист «Ювентуса» заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.