Брата Погба взяли под стражу до суда. Ему предъявили обвинения в вымогательстве у Поля и преступном сговоре

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Поль Погба Матиа Погба Футбол

Брат Поля Погба взят под стражу до заседания суда.

Матиа Погба, старшему брату полузащитника «Ювентуса», также предъявили обвинения в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре, сообщает RMC Sport. Адвокат Матиа сообщил, что обжалует это решение.

Четырем другим подозреваемым в возрасте от 27 до 36 лет также предъявили обвинения, всех их взяли под стражу на время судебного разбирательства. 

Ранее футболист «Ювентуса» заявлял, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 млн евро.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные