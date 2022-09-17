Владимир Быстров заявил, что в «Челси» Арсен Захарян сидел бы в ватных штанишках.
Бывший вингер «Зенита» раскритиковал игру полузащитника «Динамо» в матче с петербургской командой (0:2) в 10-м туре Мир РПЛ.
«Это лидер команды, который должен был уехать в «Челси». В «Челси» он бы надел ватные эти штанишки и сидел бы на скамейке до следующего сезона минимум. Так и есть. С такой игрой…
Вот лидер чемпионата – пожалуйста, проявляй, показывай себя. Хотя бы какими-то моментами. Но нет», – сказал Быстров в эфире передачи «Все на матч!»
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