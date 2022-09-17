Мбаппе получит 125 млн долларов за сезон – больше всех. Роналду – 2-й, Месси – 3-й, Иньеста – 7-й

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Согласно подсчетам Sportico, за сезон-2022/23 француз заработает 125 млн долларов, из которых 105 млн – это зарплата, 20 млн – доходы от рекламы.

Второе место занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – он получит 113 млн долларов, в том числе 53 млн в качестве зарплаты, 60 млн – от спонсоров. Замыкает тройку нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – 110 млн долларов (62+48).

Остальная часть топ-10 выглядит следующим образом:

4. Неймар – форвард «ПСЖ», 91 млн (56+35);

5. Мохамед Салах – форвард «Ливерпуля», 39,5 млн (24,5+15);

6. Эден Азар – полузащитник «Реала», 31,3 млн (28,6+2,5);

7. Андрес Иньеста – полузащитник «Виссел Кобе», 30 млн (23+7);

8. Рахим Стерлинг – полузащитник «Челси», 29,4 млн (21,4+8);

9. Кевин де Брюйне – полузащитник «Манчестер Сити», 29 млн (25,5+3,5);

10. Антуан Гризманн – форвард «Атлетико», 27,5 млн (22+5,5).

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