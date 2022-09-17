Глава судейского комитета РФС считает, что Карасев справился с матчем «Динамо» – «Зенит»: «Сергей подтвердил высокий уровень»

Руководитель судейского комитета РФС оценил работу на матче «Динамо» – (0:2).

– Уже слышали высказывания Дмитрия Гафина по работе Карасева? Сергей справился сегодня?

– Да, слышал. Предварительно мы можем дать только оценку, что мы считаем, что в целом он с матчем справился. Если есть какие-то недоработки, то они имели мелкий характер.

Если «Динамо» не устраивает работа Карасева, и в клубе считают, что не было второй желтой карточки у Фернандеса, то мы ждем обращение в ЭСК, эксперты дадут свою оценку. Я никаких таких моментов не заметил. У меня лично нет никакого негативного осадка после матча.

– А по ситуации с Захаряном?

– Матч длится 90 минут. В нем совершается по сотне единоборств. Даже если арбитр пропускает одно единоборство, которое можно оценить на желтую карточку, инспектор разберется. Если это факт пропущенный, то инспектор понизит оценку. Будет она 8,3.

При этом нельзя же говорить, что матч тура проведен плохо. Одна или две пропущенных желтых, наверное, не идеальная работа, но это однозначно оценивается как хорошая. Тем более, в таком сложном и напряженном матче, поэтому эти все моменты по Захаряну посмотрят и дадут оценку.

– В общем и целом, Карасев справился, на ваш взгляд?

– Вы же сами можете понимать, что никакого скандала объективно, среди болельщиков и медиа, нет. Самое главное, на мой взгляд, сегодня не было какого-то большого количества сложных решений в штрафной, связанных с единоборствами, с прямыми красными карточками.

В целом, Сергей подтвердил свой высокий уровень. Руководство довольным быть не может, поскольку результат матча, естественно, не устраивает. Подождем обращение, – сказал .