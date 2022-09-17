Холанд забил в 7-м матче подряд – у него 12 голов на этом отрезке, а всего – 14 мячей в 10 играх

продлил результативную серию в .

Нападающий «горожан» забил в ворота на 16-й минуте в матче 8-го тура АПЛ (2:0, первый тайм).

Норвежец забивает уже в семи играх кряду, на этом отрезке у него 12 голов.

Всего у 22-летнего форварда уже 14 голов в 10 матчах за «Сити» во всех турнирах.

В он забил 11 голов в семи играх и возглавляет список бомбардиров, опережая из на пять мячей.

Также Холанд стал первым в истории игроком АПЛ, забившим во всех четырех своих первых матчах в гостях.