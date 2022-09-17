Панжинский об идее снизить пенсионный возраст спортсменам: «Обеими руками за. Спортсмены полностью отдают себя во благо страны, изнашивая организм»

Серебряный призер Олимпийских игр лыжник Александр Панжинский высказался об идее снизить пенсионный возраст для профессиональных спортсменов России.
Ранее такая инициатива была озвучена на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
– Интересную тему подняли спортсмены, что им стоит снизить пенсионный возраст. Как вы относитесь к этой идее?
– У меня были такие же мысли, и я даже озвучивал в каких-то диалогах, что стоит так сделать. Я это полностью поддерживаю.
Когда ты находишься на высшем уровне в спорте, то выдерживаешь колоссальные нагрузки, которые можно сравнить с нагрузками военнослужащих или балерин.
– А они выходят на пенсию рано.
– У нас в спорте один год за два или даже за три. Попробуйте провести один сезон в сборной России.
Я думаю, спортсменам стоит дать социальную уверенность в будущем. Чтобы и дети сейчас охотнее шли в профессиональный спорт, и родители понимали бы, что их дети правильно строят карьерную лестницу через спорт. Что их не бросят у разбитого корыта в 30 лет.
Ведь колоссальных успехов добиваются единицы, обеспечивая свое будущее. А многие остаются не у дел. Я сам на себе испытал много трудностей после завершения спортивной карьеры. Поэтому полностью поддерживаю эту инициативу. Обеими руками за! Классная идея!
– А вот ваш коллега Александр Легков этот план не поддержал. И сказал, что лыжникам нормально выходить на пенсию в 60 лет.
– Тут я не согласен с Александром. И, возможно, он сам слукавил. Он еще не бегал до 60 лет!
Бегать можно, конечно. И даже нужно. На лыжах кататься до 80 или вообще до 100 лет. Но не на профессиональном уровне и не зарабатывать этим.
Если атлет сумел трудоустроиться на переходе из спорта в обычную жизнь – конечно, ему повезло. Но большинству так не везет. Возможно, им не хватает навыков общения с нужными людьми.
А я считаю, что надо поддерживать спортсменов. Они отдают себя полностью во благо нашей страны, изнашивая свой организм. Они делают все, чтобы поднимался наш флаг, звучал гимн, они являются кумирами для молодежи и привлекают еще больше детей в спорт, – сказал Панжинский.
Призеры Олимпийских игр выступили с предложением снизить пенсионный возраст для профессиональных атлетов в России
Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?