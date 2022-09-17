«Ростов» победил «Крылья» (2:1) дома благодаря голам Байрамяна и Полоза

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Полоз Хорен Байрамян Сергей Пиняев онлайны Футбол

«Ростов» победил «Крылья Советов» (2:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 1-й минут счет открыл Хорен Байрамян из «Ростова», но 12-й минуте Сергей Пиняев сравнял счет.

Дмитрий Полоз на 68-й с пенальти установил окончательный счет – 2:1 в пользу «Ростова».

 

Ростов – Крылья Советов 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Байрамян, 1:1 – 12 Пиняев, 2:1 – 67, пенальти Полоз.
РостовПесьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Прохин, 73), Чернов, Миронов (Щетинин, 62), Глебов, Уткин, Байрамян (Муамба Нтумба, 81), Комличенко (Голенков, 74), Полоз (Мельников, 81).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 69), Коваленко (Шитов, 87), Пиняев (Чиркович, 69), Глушенков (Хубулов, 90), Рахманович (Цыпченко, 87).
Предупреждения:
Пиняев (31), Солдатенков (36), Евгеньев (75), Сильянов (76), Чернов (80).

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