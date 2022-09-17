«Ростов» победил «Крылья» (2:1) дома благодаря голам Байрамяна и Полоза

«Ростов» победил «Крылья Советов» (2:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 1-й минут счет открыл Хорен Байрамян из «Ростова», но 12-й минуте Сергей Пиняев сравнял счет.
Дмитрий Полоз на 68-й с пенальти установил окончательный счет – 2:1 в пользу «Ростова».
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Мелехин, Осипенко (Прохин, 73), Чернов, Миронов (Щетинин, 62), Глебов, Уткин, Байрамян (Муамба Нтумба, 81), Комличенко (Голенков, 74), Полоз (Мельников, 81).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Якуба (Витюгов, 69), Коваленко (Шитов, 87), Пиняев (Чиркович, 69), Глушенков (Хубулов, 90), Рахманович (Цыпченко, 87).
- Предупреждения:
- Пиняев (31), Солдатенков (36), Евгеньев (75), Сильянов (76), Чернов (80).