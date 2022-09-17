«Ростов» победил «Крылья» (2:1) дома благодаря голам Байрамяна и Полоза

победил (2:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 1-й минут счет открыл Хорен Байрамян из «Ростова», но 12-й минуте Сергей Пиняев сравнял счет.

Дмитрий Полоз на 68-й с пенальти установил окончательный счет – 2:1 в пользу «Ростова».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ