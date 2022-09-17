Экс-тренер женской сборной Франции Луазель обвиняется в склонении футболисток к сексу за место в составе. Она тренировала команду 10 лет

Бывшая тренер женской сборной Франции Элизабет Луазель обвиняется в принуждении игроков к сексу.

Луазель возглавляла национальную команду с 1997 по 2007 год.

По информации Josimar, она склоняла футболисток к сексу, обещая взамен место в составе.

В 2004 и 2006 годах жалобы на тренера поступали в Федерацию футбола Франции (FFF), однако расследование так и не было начато.

После увольнения с поста главного тренера сборной Луазель продолжила работу в FFF и помогала молодым тренерам в получении лицензий.