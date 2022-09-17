«Ахмат» вырвал победу у «Урала» (2:1) благодаря голу Бериши на 90-й

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«Урал» проиграл «Ахмату» (1:2) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 90-й минуте забил Бернард Бериша. Лидер «Урала» Эрик Бикфалви был заменен на 4-й минуте из-за травмы голеностопа.

Урал – Ахмат 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Харин, 1:1 – 84 Быковский, 1:2 – 90 Бериша.
УралПомазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Иллой-Айет, Быковский, Газинский (Сиссе, 46), Мишкич, Ранджелович, Подберезкин (Каштанов, 36), Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4).
АхматШелия, Уциев, Швец, Быстров (Журавлев, 83), Богосовац, Трошечкин, Тимофеев, Харин (Камилов, 65), Олейников (Бериша, 80), Садулаев (Карапузов, 46), Ильин (Конате, 66).
Предупреждения:
Карапузов (50), Гаджимурадов (53), Быстров (61).

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