«Ахмат» вырвал победу у «Урала» (2:1) благодаря голу Бериши на 90-й

«Урал» проиграл «Ахмату» (1:2) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный мяч на 90-й минуте забил Бернард Бериша. Лидер «Урала» Эрик Бикфалви был заменен на 4-й минуте из-за травмы голеностопа.
- Дата проведения
- 17 сентября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Бевеев (Кулаков, 46), Бегич, Иллой-Айет, Быковский, Газинский (Сиссе, 46), Мишкич, Ранджелович, Подберезкин (Каштанов, 36), Гаджимурадов (Юшин, 77), Бикфалви (Влут, 4).
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Ахмат –
Шелия, Уциев, Швец, Быстров (Журавлев, 83), Богосовац, Трошечкин, Тимофеев, Харин (Камилов, 65), Олейников (Бериша, 80), Садулаев (Карапузов, 46), Ильин (Конате, 66).
- Предупреждения:
- Карапузов (50), Гаджимурадов (53), Быстров (61).