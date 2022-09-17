«Ахмат» вырвал победу у «Урала» (2:1) благодаря голу Бериши на 90-й

проиграл (1:2) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 90-й минуте забил Бернард Бериша. Лидер «Урала» Эрик Бикфалви был заменен на 4-й минуте из-за травмы голеностопа.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ