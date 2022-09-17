«Спартак» не будет платить Бальде в период дисквалификации. Зарплата форварда – 1,4 млн евро в год

не будет платить , пока он дисквалифицирован.

Московский клуб не будет выплачивать 27-летнему нападающему зарплату в период дисквалификации. Зарплата форварда в «Спартаке» составляет 1,4 млн евро в год, сообщает Иван Карпов.

Сегодня красно-белые сообщили, что Кейта дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля. При этом запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.

В конце августа бывший игрок «Интера» и «Монако» заключил со «Спартаком» 3-летний контракт.

Пока он сыграл за московскую команду всего в одном матче, выйдя на замену в игре с «Зенитом» (1:2) во втором тайме.