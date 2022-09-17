Чемпионат Испании. «Барселона» крупно победила «Эльче», «Атлетик» одолел «Райо», «Реал» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

6-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Вальядолид» – «Кадис» (0:1).
В субботу «Барселона» разгромила «Эльче» (3:0), «Валенсия» крупно обыграла «Сельту» (3:0).
В воскресенье «Севилья» сыграет с «Вильярреалом» на выезде, а завершится тур мадридским дерби «Атлетико» – «Реал».
6-й тур
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
- Гол:
- 1:0 – 25 Маффео.
-
Мальорка –
Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста, Гренье (Баба, 67), Руис де Галаррета (Пратс, 83), Санчес (Дани Родригес, 58), Ли Кан Ин, Мурики (Анхель Родригес, 83).
-
Альмерия –
Фернандо, Эли, Бабич, Чуми (Эмбарба, 85), Акьеме, Робертоне (Портильо, 72), Саму Кошта, Посо (Пучмаль, 46), Рамазани, Туре (Диего Соуза, 72), Лазаро (Мелеро, 62).
- Предупреждения:
- Руис де Галаррета (6), Робертоне (36), Коста (52), Чуми (65), Рамазани (78), Ли Кан Ин (90), Пучмаль (90), Диего Соуза (90), Эли (90).
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 34 Левандовски, 2:0 – 41 Депай, 3:0 – 48 Левандовски.
-
Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде, Кессиэ (Гави, 46), де Йонг, Педри, Левандовски (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59), Дембеле (Рафинья, 60).
-
Эльче –
Бадия, Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Верду, Дональд, Клерк, Моренте (Понсе, 68), Фидель (Кина, 53), Гумбау, Гути (Фернандес Меркау, 53), Бойе (Хосан, 68).
- Предупреждения:
- Кессиэ (5), Фидель (28), Фернандес Меркау (70), Ферран Торрес (73).
- Удаление:
- Верду (14).
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.30, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 37 Кастильехо, 2:0 – 82 Маркос Андре, 3:0 – 90 Алмейда.
-
Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт (Габриэл Паулиста, 84), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Гильямон, Алмейда, Мориба (Нико Гонсалес, 67), Кастильехо (Клюйверт, 71), Кавани (Маркос Андре, 71), Лино.
-
Сельта –
Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия, Серви, Оскар Родригес (Вейга, 57), Бельтран (Карлес Перес, 57), Аспас, Ларсен (Де Ла Торре, 83).
- Предупреждения:
- Гильямон (16), Бельтран (52), Лино (55), Кастильехо (69), Вейга (78).
- Удаление:
- Серви (59).
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Сан-Мамес»
-
Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Сансет (Эррера, 65), Муниаин (Морсильо, 79), Уильямс (Рауль Гарсия, 90), Беренгер (Паредес, 90), Уильямс (Саррага, 80).
-
Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен (Мумин, 79), Катена, Фран Гарсия, Трехо (Бебе, 90), Гарсия, Паласон, Комесанья (Унаи Лопес, 69), Оскар Валентин (Сисс, 46), Камельо (Фалькао, 79).
- Предупреждения:
- Оскар Валентин (21), Дани Гарсия (45), Сисс (67).
- Дата проведения
- 18 сентября, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.15, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 90 Негредо.
-
Вальядолид –
Асенхо, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Санчес, Оласа, Меса (Мальса, 82), Мончу (Санчес, 67), Кике Перес, Плано (Нарваэс, 67), Вейсман (Гвардиола, 90), Плата (Леон, 82).
-
Кадис –
Ледесма, Карселен (Сальдуа, 71), Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алекс Фернандес (Бонгонда, 61), Алехо (Негредо, 71), Сан-Эметерио (Хосе Мари, 57), Лукас Перес, Собрино, Окампо (Алькарас, 46).
- Предупреждения:
- Мончу (18), Эспино (28), Сан-Эметерио (53), Хосе Мари (75), Сальдуа (79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.