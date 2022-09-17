Чемпионат Испании. «Барселона» крупно победила «Эльче», «Атлетик» одолел «Райо», «Реал» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

6-й тур Ла Лиги стартовал матчем – (0:1).

В субботу разгромила (3:0), крупно обыграла «Сельту» (3:0).

В воскресенье сыграет с на выезде, а завершится тур мадридским дерби – .

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги