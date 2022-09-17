Чемпионат Испании. «Барселона» крупно победила «Эльче», «Атлетик» одолел «Райо», «Реал» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

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6-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Вальядолид»«Кадис» (0:1). 

В субботу «Барселона» разгромила «Эльче» (3:0), «Валенсия» крупно обыграла «Сельту» (3:0). 

В воскресенье «Севилья» сыграет с «Вильярреалом» на выезде, а завершится тур мадридским дерби «Атлетико»«Реал»

Чемпионат Испании

6-й тур

Мальорка – Альмерия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
17 сентября, 15.00, «Сон Моиш»
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Гол:
1:0 – 25 Маффео.
МальоркаРайкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста, Гренье (Баба, 67), Руис де Галаррета (Пратс, 83), Санчес (Дани Родригес, 58), Ли Кан Ин, Мурики (Анхель Родригес, 83).
АльмерияФернандо, Эли, Бабич, Чуми (Эмбарба, 85), Акьеме, Робертоне (Портильо, 72), Саму Кошта, Посо (Пучмаль, 46), Рамазани, Туре (Диего Соуза, 72), Лазаро (Мелеро, 62).
Предупреждения:
Руис де Галаррета (6), Робертоне (36), Коста (52), Чуми (65), Рамазани (78), Ли Кан Ин (90), Пучмаль (90), Диего Соуза (90), Эли (90).

 

Барселона – Эльче 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
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Голы:
1:0 – 34 Левандовски, 2:0 – 41 Депай, 3:0 – 48 Левандовски.
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Бельерин, 59), Бальде, Кессиэ (Гави, 46), де Йонг, Педри, Левандовски (Ферран Торрес, 72), Депай (Фати, 59), Дембеле (Рафинья, 60).
ЭльчеБадия, Паласиос, Бигас (Диего Гонсалес, 77), Верду, Дональд, Клерк, Моренте (Понсе, 68), Фидель (Кина, 53), Гумбау, Гути (Фернандес Меркау, 53), Бойе (Хосан, 68).
Предупреждения:
Кессиэ (5), Фидель (28), Фернандес Меркау (70), Ферран Торрес (73).
Удаление:
Верду (14).

 

Валенсия – Сельта 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Месталья»
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Голы:
1:0 – 37 Кастильехо, 2:0 – 82 Маркос Андре, 3:0 – 90 Алмейда.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт (Габриэл Паулиста, 84), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Гильямон, Алмейда, Мориба (Нико Гонсалес, 67), Кастильехо (Клюйверт, 71), Кавани (Маркос Андре, 71), Лино.
СельтаМарчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия, Серви, Оскар Родригес (Вейга, 57), Бельтран (Карлес Перес, 57), Аспас, Ларсен (Де Ла Торре, 83).
Предупреждения:
Гильямон (16), Бельтран (52), Лино (55), Кастильехо (69), Вейга (78).
Удаление:
Серви (59).

 

Атлетик – Райо Вальекано 3:2 (3:1, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сан-Мамес»
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Голы:
0:1 – Трехо, 1:1 – 14 Уильямс, 2:1 – 28 Сансет, 3:1 – 33 Уильямс, 3:2 – 80 Фалькао.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Дани Гарсия, Сансет (Эррера, 65), Муниаин (Морсильо, 79), Уильямс (Рауль Гарсия, 90), Беренгер (Паредес, 90), Уильямс (Саррага, 80).
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен (Мумин, 79), Катена, Фран Гарсия, Трехо (Бебе, 90), Гарсия, Паласон, Комесанья (Унаи Лопес, 69), Оскар Валентин (Сисс, 46), Камельо (Фалькао, 79).
Предупреждения:
Оскар Валентин (21), Дани Гарсия (45), Сисс (67).

 

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
18 сентября, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Севилья
Дата проведения
18 сентября, 17.15, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Жирона
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Эспаньол
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Кадис 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90 Негредо.
ВальядолидАсенхо, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Санчес, Оласа, Меса (Мальса, 82), Мончу (Санчес, 67), Кике Перес, Плано (Нарваэс, 67), Вейсман (Гвардиола, 90), Плата (Леон, 82).
КадисЛедесма, Карселен (Сальдуа, 71), Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алекс Фернандес (Бонгонда, 61), Алехо (Негредо, 71), Сан-Эметерио (Хосе Мари, 57), Лукас Перес, Собрино, Окампо (Алькарас, 46).
Предупреждения:
Мончу (18), Эспино (28), Сан-Эметерио (53), Хосе Мари (75), Сальдуа (79).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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