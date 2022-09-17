«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» – 3:0. Холанд вновь забил

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (3:0) в 8-м туре АПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Авторами голов стали Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. У Холанда это уже 14-й мяч в 10 матчах за «Сити» во всех турнирах.
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету (Кэмпбелл, 86).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.
- Предупреждения:
- Родри (13), Матеуш Нунеш (65), Рубен Невеш (65).
- Удаление:
- Коллинз (33).