«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» – 3:0. Холанд вновь забил

обыграл на выезде (3:0) в 8-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Авторами голов стали Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. У Холанда это уже 14-й мяч в 10 матчах за «Сити» во всех турнирах.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ