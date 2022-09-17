«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» – 3:0. Холанд вновь забил

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«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (3:0) в 8-м туре АПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Авторами голов стали Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. У Холанда это уже 14-й мяч в 10 матчах за «Сити» во всех турнирах.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Грилиш, 0:2 – 16 Холанд, 0:3 – 69 Фоден.
ВулверхэмптонЖозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету (Кэмпбелл, 86).
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.
Предупреждения:
Родри (13), Матеуш Нунеш (65), Рубен Невеш (65).
Удаление:
Коллинз (33).

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