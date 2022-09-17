😲 «Бавария» проиграла впервые в сезоне – «Аугсбургу» на выезде (0:1)

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«Бавария» уступила «Аугсбургу» в гостях (0:1) в 7-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первое поражение команды Юлиана Нагельсманна в сезоне.

Аугсбург – Бавария 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 59 Бериша.
АугсбургГикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго (Варгас, 75), Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67), Бериша (Петков, 90).
БаварияНойер, Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Мане (Шупо-Мотинг, 78), Сане, Мусиала (Станишич, 78).
Предупреждения:
Бериша (31), Мане (38), Хан (45), Гауэлеу (58).

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