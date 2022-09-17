«Бавария» уступила «Аугсбургу» в гостях (0:1) в 7-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это первое поражение команды Юлиана Нагельсманна в сезоне.
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 59 Бериша.
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Аугсбург –
Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго (Варгас, 75), Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67), Бериша (Петков, 90).
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Бавария –
Нойер, Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Мане (Шупо-Мотинг, 78), Сане, Мусиала (Станишич, 78).