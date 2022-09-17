«Реал» хочет организовать матч Федерера и Надаля на обновленном «Бернабеу» в 2023 году

хочет организовать матч между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на обновленном .

По данным As, мадридский клуб планирует организовать выставочную игру, когда на стадионе завершатся ремонтные работы, летом 2023 года .

Выдвижной газон позволит «Реалу» установить любое покрытие, необходимое для проведения мероприятий любого рода.

Стоит отметить, что Надаль является болельщиком «Реала».

Недавно Федерер объявил о скором завершении карьеры. Его последним турниром станет выставочный Кубок Лэйвера, который пройдет на следующей неделе в Лондоне.

Федерер – идеальный человек или тайный хам? Борец за добро или пешка системы? За что его любят и не любят?

Анализируем гениальность Федерера. Что сделало его игру такой грациозной и эффективной?