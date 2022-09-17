«Реал» хочет организовать матч Федерера и Надаля на обновленном «Бернабеу» в 2023 году

«Реал» хочет организовать матч между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на обновленном «Сантьяго Бернабеу».
По данным As, мадридский клуб планирует организовать выставочную игру, когда на стадионе завершатся ремонтные работы, летом 2023 года .
Выдвижной газон позволит «Реалу» установить любое покрытие, необходимое для проведения мероприятий любого рода.
Стоит отметить, что Надаль является болельщиком «Реала».
Недавно Федерер объявил о скором завершении карьеры. Его последним турниром станет выставочный Кубок Лэйвера, который пройдет на следующей неделе в Лондоне.
Федерер – идеальный человек или тайный хам? Борец за добро или пешка системы? За что его любят и не любят?
Анализируем гениальность Федерера. Что сделало его игру такой грациозной и эффективной?