Йоканович об игре с «Зенитом»: «Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов»

Главный тренер высказался о судействе после матча с (0:2).

«Второе удаление Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая желтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провел 500 матчей, как тренер – тоже много.

Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», – сказал .

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.