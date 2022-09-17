Голкипер «Баварии» отметился двумя ударами в матче с (0:1).

36-летний футболист на второй добавленной ко второму тайму минуте пробил головой выше ворот соперника, а на пятой, вновь выиграв борьбу в воздухе, попал в створ, однако голкипер сумел отразить атаку.

Почти сразу после этого Нойер еще раз сумел сбросить мяч в сторону створа, но за удар эта попытка засчитана не была.

По итогам матча лишь Леон Горетцка и Лерой Сане в составе «Баварии» нанесли больше ударов, чем Мануэль – 5 и 4 соответственно. По два удара также сделали Томас Мюллер и Джамал Мусиала, по одному – Садьо Мане, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих и Марсель Забитцер.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Со статистикой выступлений Нойера можно ознакомиться здесь.