Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире Challenge Cup. Он является отборочным для чемпионата США (The Skating Lesson)

Теги сборная России танцы на льду чемпионат США Challenge-Cup Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин планирует выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе, который пройдет с 22 по 25 сентября.

Об этом сообщает The Skating Lesson. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

Cпортсмены, которые не имеют гражданства США, могут участвовать в Challenge Cup, но не имеют права набирать квалификационные баллы по итогам соревнований.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

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