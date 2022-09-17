Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире Challenge Cup. Он является отборочным для чемпионата США (The Skating Lesson)

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин планирует выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе, который пройдет с 22 по 25 сентября.

Об этом сообщает The Skating Lesson. Турнир является квалификационным для чемпионата США.

Cпортсмены, которые не имеют гражданства США, могут участвовать в Challenge Cup, но не имеют права набирать квалификационные баллы по итогам соревнований.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США