«Зенит» 19 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ. Петербуржцы обновили свой рекорд

добился очередного успеха в матче против московских клубов в чемпионате России.

Команда Сергея Семака на выезде обыграла (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

Теперь у «Зенита» 14 побед и 5 ничьих в 19 последних встречах с клубами из столицы.

Сине-бело-голубые обновили свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 беспроигрышных матчей в 1992-1995 годах.

Следующую игру с московской командой «Зенит» проведет в Мир 12 ноября – на выезде с «Торпедо».