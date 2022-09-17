Бабиков об отсутствии России на Кубке мира: «Жду не того, чтобы нас допустили. Хочу, чтобы все жили в мире»

Чемпион мира по биатлону в эстафете Антон Бабиков прокомментировал решение конгресса IBU оставить в силе отстранение сборной России от международных стартов.

«Я не знаю, кто ждал чего‑то другого. Я, честно сказать, жду не того, чтобы нас допустили. Хочу, чтобы весь мир был дружен, чтобы все жили в мире, занимаясь проблемами голода, климата и чего угодно, но не воевали.

Это меня волнует гораздо больше, чем то, что скажет руководство IBU. Пусть думает как хочет, но я разве должен злиться на IBU? Я в этом смысла не вижу», – сказал Бабиков.

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