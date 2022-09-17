У Дивеева перелом большеберцовой кости. Защитник ЦСКА пропустит минимум 3 месяца

Стал известен характер травмы, полученной защитником ЦСКА Игорем Дивеевым.

22-летний футболист был заменен на 86-й минуте игры с «Торпедо» (0:1) в 10-м туре Мир после неудачного приземления.

У игрока сборной России диагностирован перелом большеберцовой кости, восстановление займет не меньше трех месяцев.

За 10 матчей чемпионата Дивеев забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА оступился на «Торпедо», а у Дивеева вообще черный день: привоз, желтая и травма