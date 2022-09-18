Общество «Динамо» поздравило Овечкина с 37-летием: «Один из величайших хоккеистов в истории, лидер сборной России»

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Спортивное общество «Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.

Нападающему «Вашингтона» исполнилось 37 лет.

«17 сентября свой день рождения отмечает один из величайших хоккеистов в истории, воспитанник московского «Динамо» – Александр Овечкин.

Александр Овечкин – один из самых известных хоккеистов планеты, двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», многолетний капитан «Вашингтон Кэпиталз», лидер сборной России, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.

Общество «Динамо» сердечно поздравляет Александра Овечкина с днем рождения и желает здоровья, успехов и новых побед и свершений!» – говорится в сообщении общества.

Овечкин – воспитанник хоккейной школы московского «Динамо», за которое он дебютировал в 2001 году.

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