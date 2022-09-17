Кубок Содружества. Гербулова победила в гонке преследования, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 5-я

17 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах прошла женская гонка преследования. Победу одержала Наталья Гербулова.
Летний биатлон
2-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины, гонка преследования
1. Наталья Гербулова (Россия) – 32.35,0 (5)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1.05,4 (4)
3. Екатерина Носкова (Россия) – 1.15,3 (5)
4. Ирина Казакевич (Россия) – 1.26,9 (7)
5. Лариса Куклина (Россия) – 1.28,0 (4)
6. Алина Кудисова (Россия) – 1.41,3 (4)
7. Тамара Дербушева (Россия) – 1.58,8 (4)
8. Виктория Сливко (Россия) – 2.38,0 (2)
9. Елизавета Каплина (Россия) – 3.39,7 (6)
10. Анастасия Гореева (Россия) – 3.44,3 (6)
11. Екатерина Бех (Россия) – 4.18,8 (8)
12. Анастасия Егорова (Россия) – 4.57,9 (6)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах