Кубок Содружества. Гербулова победила в гонке преследования, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 5-я

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17 сентября на втором этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах прошла женская гонка преследования. Победу одержала Наталья Гербулова. 

Летний биатлон

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины, гонка преследования

1. Наталья Гербулова (Россия) – 32.35,0 (5)

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1.05,4 (4)

3. Екатерина Носкова (Россия) – 1.15,3 (5)

4. Ирина Казакевич (Россия) – 1.26,9 (7)

5. Лариса Куклина (Россия) – 1.28,0 (4)

6. Алина Кудисова (Россия) – 1.41,3 (4)

7. Тамара Дербушева (Россия) – 1.58,8 (4)

8. Виктория Сливко (Россия) – 2.38,0 (2)

9. Елизавета Каплина (Россия) – 3.39,7 (6)

10. Анастасия Гореева (Россия) – 3.44,3 (6)

11. Екатерина Бех (Россия) – 4.18,8 (8)

12. Анастасия Егорова (Россия) – 4.57,9 (6)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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