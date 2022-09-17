Член совета директоров «Динамо» Гафин после 0:2 с «Зенитом»: «Хотелось бы более качественного судейства от арбитра ФИФА»

В «Динамо» недовольны работой арбитров на матче 10-го тура Мир против (0:2).

Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

– Хотелось бы увидеть более качественное судейство от арбитра ФИФА. Ситуация с Захаряном – очевидная. Удар по ноге – кровь. Из таких моментов складывается целая картина. Поймете направление мысли нашего ведущего арбитра.

– Планируете обращаться в ЭСК?

– Можем обращаться, можем не обращаться. Надо пересмотреть эти моменты и после этого принимать решение. Обращения в ЭСК мало что дают в плане удовлетворения наших вопросов, – сказал Гафин.

На матче работала бригада арбитров во главе с .

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