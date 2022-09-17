Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в эфире «Ак Барс Шоу» рассказала об отношении к критике и хейтерам.

– Ты пробовала себя на Первом канале. Критика какая-то, возможно, присутствует. Как ты справляешься?

– С критикой я столкнулась еще лет в 13, когда только начинала в спорте. Ко всему можно привыкнуть, но некоторые высказывания, конечно, меня очень обижают. Но я стараюсь над ними смеяться, потому что смех продлевает жизнь.

– А хейтеров у тебя много?

– Очень, да. По всяким-разным поводам.

– Блокируешь?

– Стараюсь не блокировать.

– А отвечаешь кому-то из них?

– Нет. Зачем отвечать на неаргументированную критику?

– Но хочется ведь иногда, наверное, сказать: «Иди ты»...

– Ну, я говорю про себя, и все. Иногда в блок идут.

– А критика тебя мотивирует?

– Конечно, это двигатель процесса. Безусловно, без него никуда. Также и у «Ак Барса» есть люди, недовольные их играми. В связи с тем, что они не понимают, как и что у ребят там происходит, – сказала Загитова.