КХЛ. «Локомотив» победил «Витязь» по буллитам, «Амур» уступил «Металлургу», «Адмирал» одолел «Салават» в овертайме

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«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ярославский клуб одержал победу в серии буллитов – 1:0. Основное время закончилось со счетом 0:0.

«Адмирал» одолел «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), «Амур» уступил «Металлургу» (2:3). 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Металлург Мг 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Коробкин (Николаев, Маклюков)
0:2 – 32 Хохлов (Карпов, Коростелев)
1:2 – 36 Ли (Шаров, Терещенко)
1:3 – 42 Кошелев (Чибисов)
2:3 – 59 Руденков (Николишин, Лихачев)
Вратари: Аликин 28/31 – Паскуале 28/30.

 

Адмирал – Салават Юлаев 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Кулемин (Дроздов, Мерфи)
1:1 – 23 Шулак (Горшков)
2:1 – 62 Грачев (Метальников, Криштоф)
Вратари: Серебряков 28/29 – Кареев 22/24.

 

Локомотив – Витязь 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
Вратари: Исаев 19/19 – Дорожко 42/42.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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