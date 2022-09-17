КХЛ. «Локомотив» победил «Витязь» по буллитам, «Амур» уступил «Металлургу», «Адмирал» одолел «Салават» в овертайме

обыграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ярославский клуб одержал победу в серии буллитов – 1:0. Основное время закончилось со счетом 0:0.

«Адмирал» одолел (2:1 ОТ), уступил (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ