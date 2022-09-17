КХЛ. «Локомотив» победил «Витязь» по буллитам, «Амур» уступил «Металлургу», «Адмирал» одолел «Салават» в овертайме

«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ярославский клуб одержал победу в серии буллитов – 1:0. Основное время закончилось со счетом 0:0.
«Адмирал» одолел «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), «Амур» уступил «Металлургу» (2:3).
- Дата проведения
- 17 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
- 0:1 – 8 Коробкин (Николаев, Маклюков)
- 0:2 – 32 Хохлов (Карпов, Коростелев)
- 1:2 – 36 Ли (Шаров, Терещенко)
- 1:3 – 42 Кошелев (Чибисов)
- 2:3 – 59 Руденков (Николишин, Лихачев)
- Дата проведения
- 17 сентября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Вратари: Серебряков 28/29 – Кареев 22/24.
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.