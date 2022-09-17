«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде (2:0) благодаря голам Мостового и Мантуана

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Мостовой Матиас Норманн Роберто Фернандес Иван Сергеев онлайны Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» победил «Динамо» на выезде (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Андрей Мостовой – ему ассистировал Иван Сергеев, отобравший мяч после ошибки Матиаса Норманна.

На 64-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве – Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку за фол на Сергееве.

Второй гол «Зенита» на 93-й минуте забил Густаво Мантуан.

Динамо – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Мостовой, 0:2 – 90 Мантуан.
ДинамоШунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Захарян (Гладышев, 77), Фомин, Макаров (Маричаль, 67), Смолов, Нгамале (Тюкавин, 86).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 88), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70).
Предупреждения:
Дуглас Сантос (14), Лаксальт (32), Фернандес (43), Захарян (69), Скопинцев (79).
Удаление:
Фернандес (64).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные