«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде (2:0) благодаря голам Мостового и Мантуана

победил на выезде (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Андрей Мостовой – ему ассистировал Иван Сергеев, отобравший мяч после ошибки Матиаса Норманна.

На 64-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве – Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку за фол на Сергееве.

Второй гол «Зенита» на 93-й минуте забил Густаво Мантуан.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ