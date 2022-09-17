«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде (2:0) благодаря голам Мостового и Мантуана

«Зенит» победил «Динамо» на выезде (2:0) в 10-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в матче на 35-й минуте открыл Андрей Мостовой – ему ассистировал Иван Сергеев, отобравший мяч после ошибки Матиаса Норманна.
На 64-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве – Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку за фол на Сергееве.
Второй гол «Зенита» на 93-й минуте забил Густаво Мантуан.
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Норманн (Гагнидзе, 46), Захарян (Гладышев, 77), Фомин, Макаров (Маричаль, 67), Смолов, Нгамале (Тюкавин, 86).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 88), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78), Мостовой (Клаудиньо, 70).
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (14), Лаксальт (32), Фернандес (43), Захарян (69), Скопинцев (79).
- Удаление:
- Фернандес (64).