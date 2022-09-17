«Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0) благодаря голу Мукоко

Дортмундская «Боруссия» дома одолела «Шальке» (1:0) в рурском дерби в 7-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 79-й минуте забил 17-летний форвард Юссуфа Мукоко.
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 79 Мукоко.
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Боруссия Д –
Майер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).
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Шальке –
Шволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).
- Предупреждения:
- ван дер Берг (20), Теродде (39), Модест (45), Адейеми (83), Джан (85).