«Боруссия» Дортмунд обыграла «Шальке» (1:0) благодаря голу Мукоко

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Дортмундская «Боруссия» дома одолела «Шальке» (1:0) в рурском дерби в 7-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 79-й минуте забил 17-летний форвард Юссуфа Мукоко.

Боруссия Д – Шальке 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 сентября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 79 Мукоко.
Боруссия ДМайер, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф, Ройс (Рейна, 32; Азар, 84), Брандт (Джан, 84), Озджан, Беллингем, Модест (Мукоко, 64), Мален (Адейеми, 64).
ШалькеШволов, Матричани, Йосида, ван дер Берг, Мор, Дрекслер, Краус (Саласар, 81), Флик, Теродде (Польтер, 58), Ларссон (Караман, 58), Бюльтер (Крал, 76).
Предупреждения:
ван дер Берг (20), Теродде (39), Модест (45), Адейеми (83), Джан (85).

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