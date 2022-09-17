«Ростов» вышел на 2-е место в Мир РПЛ и выдал лучший старт в своей истории. Команда Карпина ни разу не проиграла в сезоне

продлил беспроигрышную серию до 12 матчей.

Команда тренера не проиграла еще ни разу в текущем сезоне. Сегодня были обыграны (2:1) в 10-м туре Мир РПЛ.

«Ростов» прошел первые 10 туров сезона без поражений, набрав 22 очка – это лучший старт ростовчан в чемпионате России за всю их историю.

Команда также вышла на чистое 2-е место в РПЛ, поскольку ЦСКА сегодня потерял очки в матче с «Торпедо» (1:2).

Кроме того, «Ростов» повторил свою рекордную беспроигрышную серию в (также 10 матчей подряд без поражений было в сезоне-2016/17).