«Ростов» вышел на 2-е место в Мир РПЛ и выдал лучший старт в своей истории. Команда Карпина ни разу не проиграла в сезоне

«Ростов» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей.
Команда тренера Валерия Карпина не проиграла еще ни разу в текущем сезоне. Сегодня были обыграны «Крылья Советов» (2:1) в 10-м туре Мир РПЛ.
«Ростов» прошел первые 10 туров сезона без поражений, набрав 22 очка – это лучший старт ростовчан в чемпионате России за всю их историю.
Команда также вышла на чистое 2-е место в РПЛ, поскольку ЦСКА сегодня потерял очки в матче с «Торпедо» (1:2).
Кроме того, «Ростов» повторил свою рекордную беспроигрышную серию в РПЛ (также 10 матчей подряд без поражений было в сезоне-2016/17).