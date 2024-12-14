Андрей Канчельскис: «Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы»
Андрей Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе.
«Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков.
Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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