Владельцы «Челси» предлагали Тухелю схему 4-4-3 – с 11 полевыми. Тренер хотел Кимпембе, де Йонга, де Лигта и Рафинью – никого из них не купили

Новые владельцы «Челси» предлагали Томасу Тухелю играть по схеме с 11 полевыми игроками.

По данным The Athletic, и Бехдад Эгбали (один из членов консорциума, купившего «Челси») произвели плохое впечатление на Тухеля на одной из первой встреч. Совладельцы «Челси» предложили тренеру использовать схему 4-4-3. Позднее Тухель и его штаб несколько раз оказывались в аналогичных ситуациях, которые описываются как «фарс».

В разгар предсезонки Тухель почувствовал, что долгие встречи с владельцами, на которых обсуждались потенциальные новички, отнимают у него много времени и мешают готовить команду к сезону. После этого тренер решил отправлять на эти встречи своего агента.

Также Тухель был недоволен трансферами «Челси». Тренер составил список игроков, которых хотел бы видеть в команде. В него вошли защитники Маттейс де Лигт и , полузащитник Френки де Йонг и вингер Рафинья. Ни одного из них Боэли не смог подписать.

Методы, на основании которых тренер и совладельцы подбирали потенциальных новичков, отличались. Боэли и Эгбали полагались на аналитиков с опытом в американском спорте, а Тухель настаивал на том, что для начала ему необходимо пообщаться с возможными новичками лично, чтобы понять, смогут ли они адаптироваться в команде.

Тухелю пришлось потратить много времени, чтобы убедить новых владельцев «Челси» не подписывать тех игроков, которых он не хочет видеть в команде. В частности, это нападающий и защитник .

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