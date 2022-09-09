В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который пройдет в ночь с 10 на 11 сентября.
В главном бою вечера состоится бой полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. У шведского бойца чеченского происхождения возникли проблемы, сначала Чимаев показал перевес в 3,5 кг. Боец получил дополнительный час, но так и не смог уложиться в вес.
Диаз отказывается драться с Чимаевым. У UFC есть вариант позволить Хамзату подраться с Кевином Холландом в промежуточном весе, а бой Диаза и Тони Фергюсона поставить главным событием турнира.
Результаты взвешивания UFC 279:
Хамзат Чимаев (80,97) — Нейт Диаз (77,56);
Тони Фергюсон (77,56) — Ли Джинлианг (77,34);
Кевин Холланд (81,42) — Даниэль Родригес (81,19);
Джонни Уокер (92,99) — Ион Куцелаба (93,21).
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