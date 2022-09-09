Взвешивание UFC 279: Чимаев провалил весогонку, бой с Диазом могут отменить

Теги MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Тони Фергюсон Ион Куцелаба Джонни Уокер Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Диаз Фергюсон - Джинлианг Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который пройдет в ночь с 10 на 11 сентября.

В главном бою вечера состоится бой полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. У шведского бойца чеченского происхождения возникли проблемы, сначала Чимаев показал перевес в 3,5 кг. Боец получил дополнительный час, но так и не смог уложиться в вес.

Диаз отказывается драться с Чимаевым. У UFC есть вариант позволить Хамзату подраться с Кевином Холландом в промежуточном весе, а бой Диаза и Тони Фергюсона поставить главным событием турнира.

Результаты взвешивания UFC 279:

Хамзат Чимаев (80,97) — Нейт Диаз (77,56);

Тони Фергюсон (77,56) — Ли Джинлианг (77,34);

Кевин Холланд (81,42) — Даниэль Родригес (81,19);

Джонни Уокер (92,99) — Ион Куцелаба (93,21).

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