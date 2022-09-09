В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 279, который пройдет в ночь с 10 на 11 сентября.

В главном бою вечера состоится бой полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. У шведского бойца чеченского происхождения возникли проблемы, сначала Чимаев показал перевес в 3,5 кг. Боец получил дополнительный час, но так и не смог уложиться в вес.

Диаз отказывается драться с Чимаевым. У UFC есть вариант позволить Хамзату подраться с Кевином Холландом в промежуточном весе, а бой Диаза и Тони Фергюсона поставить главным событием турнира.

Результаты взвешивания UFC 279:

(80,97) — (77,56);

(77,56) — Ли Джинлианг (77,34);

Кевин Холланд (81,42) — Даниэль Родригес (81,19);

(92,99) — (93,21).

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