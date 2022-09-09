Из-за смерти Елизаветы II могут быть перенесены не только матчи 7-го тура АПЛ.

По данным The Telegraph, игры, которые должны состояться на следующих выходных, тоже могут перенести из-за опасений, связанных с невозможностью обеспечить безопасность на матчах. Большие силы полиции будут задействованы для организации похорон Елизаветы II.

В связи с этим могут быть перенесены матчи, которые должны пройти в Лондоне на следующих выходных. Возможен и вариант, при котором перенесены будут все игры 8-го тура АПЛ.

Ожидается, что похороны Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября. Вероятно, из-за этого в Лондон приедет большое количество людей – включая лидеров государств и политиков.

Ранее АПЛ объявила о переносе всех матчей 7-го тура из-за смерти королевы Великобритании.

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