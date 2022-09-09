Дмитрий Комбаров об изоляции российского футбола: «Золотое время и уникальный шанс. Деньги, которые тратили на легионеров, можно вложить в своих»

назвал период изоляции российского футбола золотым временем.

– Российский футбол и изоляции, нет еврокубков, сборная без турниров – падение уровня российского футбола можно остановить?

– Я отношусь к этому как к уникальному шансу и золотому времени. Начать все с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих.

Рано или поздно все закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу. Чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками.

Лучшее время для развития детского и юношеского футбола, – сказал бывший защитник , и , который сейчас тренирует из Санкт-Петербурга.