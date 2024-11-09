Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы

Любовь Курчавова – о важной роли футбола.

Сначала взглянем на карту.

Герой текста двигает футбол там, где находится красный маячок. Самый восток России, морское побережье, 9 131 километр от Москвы.

Детский футбольный клуб «Алеут» приобщает к игре ребят из небольших поселений Шкотовского муниципального округа Приморского края – Подъяпольского (население – около 1700 человек), Штыково (около 1300 человек), Смоляниново (около 5200 человек), Новонежино (около 2 тысяч) и Шкотово (около 5 тысяч человек).

Главная цель клуба – занимать детей, потому что секций и кружков там почти нет. За пять лет проект вырос почти в пять раз – с 40 до 190 человек.

«Алеут» участвовал в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Основатель ДФК «Алеут» Иван Иваница рассказал Спортсу» все об истории проекта.

Как Иван стал тренером

– В Подъяпольском, где появился наш клуб, я родился.

Футбол открыл благодаря отцу – и начал играть: во дворе, для себя. Очень нравилось, но у нас не было секции. Зато был яхт-клуб – все-таки у моря живем. Так я занялся парусным спортом, показывал неплохие результаты. Но футбол все равно любил больше, поэтому в 7-м или 8-м классе ездил на тренировки в Большой Камень – это 20 минут на рейсовом автобусе. Ночевал у родственников, а утром возвращался и шел в школу. И так по кругу.

Учась в старших классах, тренировал школьников – так скажем, неофициально. Поступил в Дальневосточный федеральный университет на направление «физическая культура и спорт». Еще учился на государственном муниципальном управлении и думал пойти в нашу администрацию. Но все-таки больше хотелось заниматься футболом, работать с детьми.

В итоге меня пригласили тренером в Подъяпольский, когда я еще учился: писал тренировочные планы, по которым ребята занимались под присмотром учителей физкультуры.

Так и остался.

Как проект охватил пять из восьми поселений района

– Сначала к нам пришло больше девочек, чем мальчиков.

Сразу поставили цель – быть в тройке в Приморском крае среди девушек. Но в итоге они стали чемпионками и края, и всего Дальнего Востока. На всероссийских соревнованиях попали в десятку.

В 2018-м, когда девочки выпустились, мы решили создать полноценную организацию, в которую можно привлечь спонсоров. В нашем Шкотовском районе – восемь поселений, со временем мы хотели открыть секции в каждом, чтобы затем создать сборные по возрастам и участвовать в соревнованиях. Пришли с этим предложением в местную администрацию, но нам ответили, что это невозможно из-за больших расстояний между поселениями. И это не все сложности: в некоторых поселениях набор состоялся, но школы не давали нам залы.

Это не остановило: в 2018-м прошел набор в Подъяпольском (12 детей) и Штыково (8 детей). Тогда у меня еще не было [водительских] прав, а добираться из Подъяпольского в Штыково и обратно – где-то час двадцать. Ездил на такси, работал в минус. Помню, на первом собрании в Штыково родители сказали: «Да вы к нам ненадолго! У нас тут чего только не было – все закрылось». Очень важно было этого не допустить, поэтому я не мог сдаться.

В 2018-м соцсети не были так развиты, поэтому мы с другом ездили по поселениям и клеили бумажные объявления на школах, садиках, магазинах. Родители звонили нам – так постепенно и набирали группы. Потом заработало сарафанное радио – и между родителями, и между детьми.

В Смоляниново – самом крупном поселении нашего района – начинали с двух групп, сейчас – пять. Занимаются около ста детей. В Подъяпольском, с которого мы стартовали, всего тысяча семьсот жителей. Очень хотели секцию в 5-тысячном Шкотово, но там нас категорически не пускали в зал, поэтому мы открылись в Новонежино – и даже считали это ошибкой. Там такая атмосфера… Удручающая. Очень тяжело было. Дети немножко отличались по дисциплине и не только. Но поработали где-то полгода, и стало лучше. Оказалось, и дети способные, и родители активные. Они были рады тому, что мы пришли, потому что в Новонежино вообще нет занятий для детей. Очень поддерживали.

На пятый год нам наконец-то одобрили зал в Шкотово, но не хватало тренерского ресурса. С осени группа появилась и там, так что теперь у нас пять поселений.

Инфраструктура: в одном из сел площадку обещают каждый год, но ее так и нет

– Было время, нас не пускали в школы – все-таки залы маленькие и не предназначенные для футбола, поэтому боялись, что мы что-то разобьем или испортим, несмотря на наши гарантии.

Размер всех залов – примерно 18х12. В Смоляниново – самые хорошие условия: уже второй год есть малоформатное искусственное поле плюс спорткомплекс, в котором нам, правда, не так много времени выделяют – из-за ДЮСШ, в которой несколько видов спорта. Поэтому в холодное время года иногда занимаемся в обычном школьном зале.

В Новонежино тренируемся на площадке с резиновым покрытием, в холодное время переходим в залы, хоть они и очень маленькие. Штыково – самое проблемное поселение, там нет даже нормальной площадки на улице – только грунтовка с камнями, на которой не поработаешь. Поэтому там мы всегда тренируемся в школьном зале. Каждый год обещают построить площадку, но так ее и нет.

На старте – работа в минус и полтора часа на такси ради восьми человек

– Я директор и главный тренер. Еще в нашей команде бухгалтер, администратор, три тренера и ассистенты, которыми становятся наши старшие воспитанники. Например, один 11-классник уже решил, что в будущем станет тренером. У нас он получает практику: помогает с малышами, ставит фишки или мячи, присматривает за дисциплиной.

Сначала было тяжело: я начинал проект один. С детства занимался спортом, поэтому выработал характер – не люблю проигрывать, даже если речь об обычной настольной игре. Шел вперед, несмотря на травмы и боль. Такие моменты закалили. Поэтому, запустив проект, просто не мог сдаться.

Да, в Штыково занимались восемь человек, и ради них я ездил туда по полтора часа на такси и работал в минус, но родители и дети уже доверились и нам, и словам о том, что, раз мы пришли, будем работать. Я почему-то верил: если идти к цели и работать, результат появится. Думаю, мы от этого и прогрессируем: проблемы делают сильнее.

Как выглядят команды

– У нас есть сборная, которая выезжает на турниры, – первый состав. Туда попадают ребята из разных поселений, но одного возраста. Есть и второй состав такого же возраста. Для некоторых [возрастов] у нас два дивизиона, чтобы сопротивление было более-менее равное. При прогрессе можно перейти из второй команды в первую.

А вообще мы составляем команды по возрастам – и в каждой играют ребята из разных поселений. В наших поселках часто всего один класс в параллели. Тяжело собрать команду одного возраста. По нескольким возрастам есть даже три команды – и там все тоже из разных поселений.

Есть выездные турниры – были в Анапе, Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде. По финансовым причинам иногда не получается выезжать – все-таки далеко. На такие турниры мы берем порядка двадцати лучших, которые попадают в сборную нашего клуба, – не вывезешь же двести ребят.

Помимо выездов раз в два месяца проводим внутренние турниры по всем возрастам. Главное: результат не стоит во главе угла. Важно, чтобы дети получали практику. Много раз видел, как детские команды привозят за результатом – и из пятнадцати человек играют только восемь. У нас такого нет. Если едем, даем практику всем.

А во внутренней лиге между поселениями играют уже все ребята без исключения – делим их по возрастам и уровню.

Почему изолированность от запада России – это проблема. Турниры дают шанс – так две девчонки попали на просмотр в «Спартак»

– Мы проводим лигу – в последней участвовали 70 команд. Принцип такой: не мы едем к ним, а они – к нам. Важно, что так дети регулярно получают практику.

Мы живем далеко, и эта изолированность… Не видим, как играют другие ребята. Запад [России] на голову выше – и уровнем, и инфраструктурой. Конкуренция там намного выше. Без выездов ребята не будут расти.

Плюс это возможность показать себя: например, двух наших девочек после всероссийского турнира пригласили в академию «Спартака» на просмотр. Да, уровень пониже, но они неплохо смотрелись. Есть вариант, что в ноябре их пригласят на недельный просмотр.

Так что шанс есть. Даже для тех, кто так далеко.

Сколько стоят тренировки

– В Подъяпольском бесплатные тренировки, потому что мы работаем совместно с районной ДЮСШ и получаем спонсорскую помощь. Занимаемся трижды в неделю – понедельник, среда, пятница. Смоляниново – две группы по три раза в неделю, в те же дни. В остальных поселениях – два раза в неделю. Ребята из сборной могут дополнительно приезжать в Смоляниново на третью тренировку.

Во всех поселениях, кроме Подъяпольского, тренировки платные – так мы покрываем дорогу, работу тренера, некоторые из которых ездят на такси, оплачиваем залы. Цена – от 250 до 270 рублей за тренировку. Есть скидки для многодетных семей и тех, у кого занимаются трое детей – третий может ходить бесплатно. Также у нас в Подъяпольском занимаются ребята из детского дома поселка Мысовое – соответственно, бесплатно. Их у нас одиннадцать.

Выездные соревнования для сборников, наши турниры и фестивали абсолютно бесплатны: за счет нашей организации и спонсоров берем на себя питание, проживание и проезд, взносов для команд нашего района тоже нет. Такое мало где встретишь.

Как проводить в дороге больше шести часов в день, но продолжать вести тренировки

– Некоторые тренеры работают в нескольких населенных пунктах. Например, я – в Подъяпольском и Новонежино, другой тренер – в Смоляниново и Штыково. По совместительству я еще специалист по спорту в местной администрации, но моя основная задача – тренировать и развозить по населенным пунктам тренеров без [водительских] прав.

На дорогу тратим очень много времени. Могу рассказать маршрут. Например, во вторник едем из Подъяпольского в Новонежино – оставляем тренера, едем в Штыково – оставляем тренера. Потом я еду в Шкотово проводить свою тренировку. Затем возвращаюсь в Новонежино – забираю тренера, возвращаюсь в Штыково – забираю тренера. И только потом домой.

Выезжаю в три часа дня, всех собираю, в 17:30 у меня начинается тренировка в Шкотово. Где-то в 17:15 я на месте. Работаю – и снова всех собираю. Домой возвращаюсь где-то в 23:00.

Конечно, бывает тяжело. Дорога очень выматывает, дети много энергии забирают, родители тоже в каком-то плане похожи на детей – с ними нужно работать отдельно. Бывает, нам не содействуют – например, когда не получается договориться с администрацией о зале. Это тоже выматывает, как и работа с документами. Бывало, думал: «Зачем это все надо?» Но нет, я четко понимаю, что занимаюсь любимым делом, поэтому не могу его бросить. Все-таки у меня уже столько детей.

Выгорание – это проблема. Главное – уделять время себе. У меня с этим проблема, потому что выходных по сути нет. Но нужно искать время на отдых и саморазвитие, расслабляться на природе, чтобы разрядиться. Мы живем прямо у моря – сто метров, и я на берегу. Но за лето бывал там только по вечерам: быстренько искупнулся и все. А ведь хочется полежать с книжкой, позагорать. Но за лето ни разу этого не сделал.

За счет чего проект растет? И чем занимаются подростки, у которых нет увлечений?

– Хотелось бы верить, что, во-первых, дело в добросовестной работе. Во-вторых, у нас много событий: турниры, фестивали. Думаю, наше отношение к детям чувствуется – им нравится с нами работать. Очень помогают соцсети – в поселениях видят, что дети заняты. Альтернативы-то практически нет. Какой-то парень пришел, потом приходит его друг. Так и растем.

Нет такого, что все остаются: кому-то не нравится, кто-то ленится. Ну, что они делают? Ходят на заброшки, попадают в разные компании, употребляют алкоголь уже в очень раннем возрасте, начинают курить или парить. Бездельничают – могут похулиганить, фонари на столбах побить. В Новонежино я видел, как ребята из третьего-четвертого класса идут по улице и в открытую парят. Бывает, насмотрятся чего-то в интернете и повторяют: делают что-то нехорошее в школе и снимают на видео.

Конкретно я так время в подростковом возрасте не проводил, а сверстники – да. Думаю, избежать этого помог спорт – я постоянно был занят. По моим наблюдениям, дети, которые чем-то заняты, более дисциплинированы. Главные задачи нашего проекта – отвернуть подростков от улицы и отвлечь от гаджетов.

Как в проект попали ребята из детского дома? Поначалу они воровали, а потом адаптировались

– Когда ребята из детского дома только пришли, воровали у домашних, конфликтовали с ними, баловались вредными привычками. С ними было сложно общаться. На начальном этапе работа давалась тяжело. Чаще всего у них жесткий характер. Хотя дети очень талантливые.

Постепенно эти моменты ушли. Сейчас они социализировались. У директора детского дома и воспитателей была цель – сделать так, чтобы ребята могли жить в обществе. Теперь они хорошо общаются, даже и не скажешь, что между ними есть разница.

Был случай: мы как-то ехали с соревнований, водитель разговорился с одним из ребят и спросил что-то про родителей. Ребенок говорит: «У меня их нет». Водитель спрашивает: «Как так?» Парень отвечает: «Ну, я из детского дома». А водитель в шоке: «Блин, по тебе даже не скажешь. У нас в городе дети из детского дома совсем по-другому общаются».

За два года они очень прибавили и в дисциплине, и даже в учебе. Футбол стал их отдушиной. Хоть я и против такого, но бывало, когда кто-то себя плохо вел, воспитатель детского дома наказывал за ошибку или плохую учебу лишением тренировки. Считаю, это неправильно, но работало. Почему неправильно? Лучше заберите телефон, поставьте в угол. Все-таки футбол – это система. Как поход в школу. Пропустил тренировку? Это то же самое, что пропущенный урок. А следующая тема зависит от предыдущей.

Говорим про деньги проекта. Мечта – чтобы все дети занимались бесплатно

– На старте нам очень помогали рыболовецкий колхоз «Приморец» и морской перегрузочный терминал «Порт Вера», с которым у нас сейчас договор. Без их помощи мы бы не вышли на нынешний уровень.

Конечно, важна любая помощь, но… Не хотелось бы говорить, что денег не хватает, но все-таки и мы растем, и цены повышаются, и детей больше. Каждый выезд очень дорого обходится, так как в нашем районе проблемы с автобусами. Из-за этого их не всегда выделяют, приходится заказывать, а это очень дорого.

Не говорю про инвентарь и все остальное.

В Шкотовском районе еще появился крупный порт «Суходол», очень хотим с ними сотрудничать. Бывает, слышу: «У вас есть «Порт Вера», а вы хотите еще больше?» Да, хотим. Хотим развиваться, расти, больше ездить, чаще участвовать в турнирах.

Наша мечта – чтобы все дети могли тренироваться бесплатно. С поддержкой от спонсоров это было бы возможно. Пока, бывает, приходится свои добавлять.

Про мечты и большие желания

– Одно из больших желаний – чтобы условия для занятий были во всех поселениях. За счет мероприятий, которые проводим, хотим показать, что интерес есть. Не прошу везде искусственные поля – хотя бы в двух или трех поселениях. Манеж – вообще мечта.

Стремимся увеличивать число тренеров. И главное: хочу, чтобы секции были в каждом поселении Шкотовского района. Тогда родителям не придется возить детей постоянно. А в дальнейшем хотелось бы сделать так, чтобы проект существовал без меня. Не буду говорить, что устал – это и так понятно. Хочется и просто отдохнуть, и попробовать себя в чем-то другом, поучиться новому.

Я мыслю так: «Требуй от себя максимум, и тогда добьешься невозможного». Стараюсь так и работать. Для меня главное, чтобы дети развивались и росли. Мы не стремимся к тому, чтобы у нас получались профессиональные футболисты. Конечно, при должном трудолюбии и таланте это возможно.

Но важнее, чтобы от нас выходил хороший человек.

***

10 декабря стартует новый, пятый сезон конкурса конкурса «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным футбольным инициативам. Это еще один шанс для энтузиастов, развивающих футбол в локальных сообществах, рассказать свою историю, стать заметнее – и вдохновить других.

Фото: t.me/dfkAleut

Реклама, «РФС», erid: 2SDnjdr4vGb