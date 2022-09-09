Журналистка ESPN о поцелуе фаната: «Я подверглась сексуальному домогательству – это преступление. В субботу у алтаря я поцелуюсь с человеком, которому позволю это»

Журналистка ESPN Джессика Диас заявила, что подверглась сексуальному домогательству.

Фанат поцеловал Диас во время эфира после матча Кубка Либертадорес против «Велес Сарсфилд» (2:1). Это расценили как домогательство.

Когда журналистка заканчивала репортаж, к ней подошел мужчина в футболке бразильского клуба и поцеловал ее в щеку. Болельщика задержала полиция.

«Это же был просто поцелуй в щеку». Нет. Не просто. Человек сопровождал свои действия поглаживанием плеч, пытался поцеловать мое плечо, мне удалось увернуться, прежде чем камера поймала его взгляд.

Я подверглась сексуальному домогательству во время работы. Это преступление. Я не хотела этого поцелуя, я не хотела поглаживаний, я не хотела провести три часа в полицейском участке. Я просто хотела выполнить свою работу.

Человек, который сделал это, был с несовершеннолетним сыном. Его сын извинился за своего отца. Мальчик не виноват, не наказывайте его семью.

Я ценю всю поддержку и любовь со стороны моих начальников, коллег, поклонников, зрителей и слушателей.

В субботу я выйду замуж и у алтаря поцелуюсь с человеком, которому позволю это сделать», – написала Диас в соцсети.

«Целовать женщину без ее согласия – домогательство. Ни у кого нет такого права, нас не заткнешь!» Ведущая ESPN поддержала коллегу, которую поцеловал фанат