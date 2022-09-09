ЦСКА о Федотове: «Не ведем переговоров ни о контракте с Иваном, ни об обмене прав на него. Просим журналистов перестать хайповать»

ЦСКА выступил с заявлением касательно ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний голкипер достиг предварительной договоренности о подписании контракта с на несколько лет, после чего его сразу же обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова.

Напомним, 1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вел и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером , который несет службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.

Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата .