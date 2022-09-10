Алькарас – самый молодой финалист US Open с 1990-го. Он выиграл три пятисетовых матча подряд

19-летний в полуфинале US Open обыграл – 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3.

Испанец, сейчас занимающий четвертую строчку рейтинга, впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Он стал самым молодым финалистом ТБШ после на -2005. На US Open он самый молодой финалист с 1990-го, когда титул выиграл .

Всего для Алькараса это будет седьмой финал уровня тура в сезоне и восьмой в карьере. На его счету четыре титула в 2022-м, но он проиграл два последних финала.

Последние три матча на US Open испанец выиграл в пяти сетах. Теперь его баланс в пятисетовиках за карьеру составляет 8:1.

За титул он поборется с , у которого выиграл оба предыдущих матча, не уступив ни сета.

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