Тренер фигуристов Соколовская: «В Минобороны дышать не могла от ощущения какой-то безумной энергетики. Когда встречались с Шойгу – мурашки по телу пошли»

, тренер олимпийского чемпиона Пекина-2022 в команде и других фигуристов, рассказала об ощущениях от встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом .

– Какое из послеолимпийских событий стало для вас наиболее памятным?

– Было очень много всевозможных встреч, и все очень разные. С мэром Москвы Сергеем Собяниным все было как-то легко и просто, я бы даже сказала, по-домашнему, а вот когда встречались с министром обороны Сергеем Шойгу, у меня прямо мурашки по телу пошли.

Я впервые в жизни попала в Минобороны и даже дышать не могла от ощущения какой-то безумной энергетики. Не знаю, как это объяснить. Но Марк (Кондратюк) тоже это почувствовал.

Ему как раз надо было в армию уходить, слышу, бормочет сам себе: «Ой-ой-ой...» Я говорю: «Сынок, ты понял теперь, где вообще мы катаемся? И что такое – клуб ЦСКА?»

– С президентом страны вам пришлось встречаться на расстоянии?

– Да, поскольку тренеры перед той встречей не уходили на изоляцию. Для меня, как для человека, который вырос в России, на Севере, и чувствует себя русским до мозга костей, все это было как в сказке.

Сидела в зале и думала, что ради возможности личной встречи, как это было у ребят, готова была бы любой карантин отсидеть. Это реально стоило того, – сказала Соколовская.