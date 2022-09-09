Брэйтуэйт о Дембеле: «Такого таланта я еще не видел, он делает разницу больше Левандовского. Месси – это другое»

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Мартин Брэйтуэйт впечатлен талантом Усмана Дембеле.

«Дембеле делает разницу больше Левандовского. Впрочем, Роберт забивает много голов, я рад за него, он потрясающий профессионал. Я желаю ему всего наилучшего.

Усман – очень хороший парень. Он мне нравится. У него большой талант, ни у кого я такого не видел.

Лионель Месси – это просто нечто совсем другое. Но я никогда не видел никого похожего на Усмана», – сказал в интервью Catalunya Ràdio бывший нападающий «Барселоны», который сейчас выступает за «Эспаньол».

25-летний француз забил один гол и сделал две передачи в четырех матчах текущего сезона Ла Лиги.

В прошлом сезоне Дембеле сделал 13 ассистов. Его статистику можно изучить здесь.

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