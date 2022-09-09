впечатлен талантом .

«Дембеле делает разницу больше Левандовского. Впрочем, Роберт забивает много голов, я рад за него, он потрясающий профессионал. Я желаю ему всего наилучшего.

Усман – очень хороший парень. Он мне нравится. У него большой талант, ни у кого я такого не видел.

– это просто нечто совсем другое. Но я никогда не видел никого похожего на Усмана», – сказал в интервью Catalunya Ràdio бывший нападающий «Барселоны», который сейчас выступает за «Эспаньол».

25-летний француз забил один гол и сделал две передачи в четырех матчах текущего сезона .

В прошлом сезоне Дембеле сделал 13 ассистов. Его статистику можно изучить здесь.