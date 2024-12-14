Сунесс о спаде «Сити»: «Снизилась интенсивность при игре без мяча. Соперники легко выходят из-под прессинга, и команда выглядит уязвимой» 

Грэм Сунесс высказался о спаде «Манчестер Сити».

«Гвардиола , похоже, уже все перепробовал, и результаты «Сити » – это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах – это больше, чем спад.

У меня никогда не было такого во время карьеры игрока, так что для команды, становившейся чемпионом несколько лет подряд, это будет весьма непривычным опытом.

В успешных командах в таких случаях твердят такую мантру: «Не паникуем, ничего не меняем, делаем то, что приносило успех ранее». И Пеп правильно сделает, если будет говорить то же самое.

Индивидуальное мастерство по-прежнему при них, но в целом, похоже, снизился уровень интенсивности при игре без мяча. Этих лишних полметра им не хватает, так как соперники слишком легко выходят из-под прессинга, и «Сити» выглядит уязвимым.

Победа над «МЮ» может временно воодушевить их, но я не уверен, что она реально покажет какой-то прогресс или улучшение», – написал бывший тренер «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

Матч 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в воскресенье.