Сунесс о спаде «Сити»: «Снизилась интенсивность при игре без мяча. Соперники легко выходят из-под прессинга, и команда выглядит уязвимой»
«Гвардиола, похоже, уже все перепробовал, и результаты «Сити» – это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах – это больше, чем спад.
У меня никогда не было такого во время карьеры игрока, так что для команды, становившейся чемпионом несколько лет подряд, это будет весьма непривычным опытом.
В успешных командах в таких случаях твердят такую мантру: «Не паникуем, ничего не меняем, делаем то, что приносило успех ранее». И Пеп правильно сделает, если будет говорить то же самое.
Индивидуальное мастерство по-прежнему при них, но в целом, похоже, снизился уровень интенсивности при игре без мяча. Этих лишних полметра им не хватает, так как соперники слишком легко выходят из-под прессинга, и «Сити» выглядит уязвимым.
Победа над «МЮ» может временно воодушевить их, но я не уверен, что она реально покажет какой-то прогресс или улучшение», – написал бывший тренер «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.
Матч 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в воскресенье.
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