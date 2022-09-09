«Барса» хочет купить Бернарду следующим летом. Большая часть работы над трансфером уже проделана

не отказалась от идеи о подписании хавбека .

Как пишет Diario Sport, минувшим летом каталонский клуб не смог осуществить трансфер из-за проблем с регистрацией новичков.

Отмечается, что «Манчестер Сити» был готов к переговорам по португальцу, а сам игрок хотел перейти в «Барсу» – ему хочется жить ближе к дому. Каталонцы же были готовы приложить усилия, чтобы заполучить Бернарду.

Силва все лето терпеливо ждал, что «Барса» сделает предложение о его переходе, и был немного раздражен тем, что организацию сделки по нему клуб отложил до конца трансферного окна.

Как сообщается, «Барса» собирается сделать предложение о трансфере Бернарду, как только у клуба появится такая возможность. Сине-гранатовые нацелены на то, чтобы подписать Силву следующим летом.

Спортивный менеджмент «Барсы» считает, что большая часть работы над организацией трансфера уже проделана. В клубе полагают, что переход Силвы позволит сделать состав команды еще сильнее.

Бернарду играет в составе «горожан» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.