Газзаев о Николиче: «Весной ЦСКА выступит гораздо лучше, чем осенью. Хотя Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»
Валерий Газзаев оценил работу Марко Николича на посту тренера ЦСКА.
После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.
«Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона.
Уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью», — сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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