Газзаев о Николиче: «Весной ЦСКА выступит гораздо лучше, чем осенью. Хотя Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»

Валерий Газзаев оценил работу Марко Николича на посту тренера ЦСКА.

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

«Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в «Спартаке » быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона.

Уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью», — сказал бывший тренер ЦСКА .