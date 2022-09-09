ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Брылин может возглавить команду («Матч ТВ»)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сергей Брылин Сергей Гончар Евгений Набоков НХЛ Кубок мира Иван Федотов Хоккей

ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на специалиста, плотно работающего  с игроками и генменеджерами НХЛ.

«В Кубке мира примут участие только те, кто работают в НХЛ. Все вратари, защитники и форварды будут с контрактами НХЛ. И это же относится к тренерскому штабу. Главным тренером, скорее всего, будет Сергей Брылин.

Тренером по вратарям может стать Евгений Набоков, в штаб еще могут привлечь Сергея Гончара, пусть он пока и не работает в клубе НХЛ.

То есть все люди из Северной Америки. Не думаю, что позовут кого-то из КХЛ или что к Кубку мира может иметь отношение ФХР. Так что возможный конфликт с Федотовым на этом турнире не отразится», – говорится в сообщении источника. 

НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

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