ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Брылин может возглавить команду («Матч ТВ»)

ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из .

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на специалиста, плотно работающего с игроками и генменеджерами НХЛ.

«В Кубке мира примут участие только те, кто работают в НХЛ. Все вратари, защитники и форварды будут с контрактами НХЛ. И это же относится к тренерскому штабу. Главным тренером, скорее всего, будет .

Тренером по вратарям может стать , в штаб еще могут привлечь , пусть он пока и не работает в клубе НХЛ.

То есть все люди из Северной Америки. Не думаю, что позовут кого-то из КХЛ или что к Кубку мира может иметь отношение . Так что возможный конфликт с Федотовым на этом турнире не отразится», – говорится в сообщении источника.

НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.