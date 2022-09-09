Пьянич недоволен, что Босния сыграет с Россией: «Плохое решение. Нет слов»

намекнул, что не хочет, чтобы Босния и Герцеговина играла с Россией.

«Я слышал о решении Федерации [провести товарищеский матч в России]. Ее руководство в курсе моей позиции. Мне звонили и спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен иным решением. Плохое решение!

У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Федерация знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо», — сказал полузащитник Боснии и Герцеговины.

Напомним, товарищеский матч между Россией и Боснией запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

В УЕФА не против товарищеского матча России с Боснией. Это не противоречит решению об отстранении